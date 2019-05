Écroué à la prison de Tambacouda: le présumé meurtrier de Bineta Camara face au juge jeudi prochain Pape Alioune Fall a passé sa première nuit en prison. Après avoir passé 48 heures en garde-à-vue au Commissariat urbain, il a été présenté au parquet puis écroué à la Maison d’arrêt et de correction de Tambacounda.

C’est vers 15 heures ce mercredi, que le meurtrier présumé de Bineta Camara a été conduit à bord d’une fourgonnette de la police, à la cave du tribunal de Grande instance de Tambacounda. Au même moment, le procureur avait fini de rédiger son réquisitoire introductif pour la saisine d’un juge d’instruction. Cependant, ce juge n’a pu l’entendre pour procéder à son inculpation. Parce que Pape Alioune Fall n’avait pas encore commis d’avocat pour assurer sa défense.



En lieu et place d’un retour de parquet, rapporte L’Observateur, le procureur Demba Traoré a préféré le mettre à la disposition de l’administration pénitentiaire. Il va être entendu par le juge d’instruction jeudi prochain.

