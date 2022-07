Ecroué pour pédophilie et détournement de mineure: M. Ndao acquitté après un an de prison

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Juillet 2022 à 19:04

Madialé Ndao, jugé par la Chambre criminelle de Louga pour des faits de pédophilie et de détournement de mineure présumés a été acquitté après presque un (1) an de détention préventive.



Ainsi, il avait été accusé par une fillette de 13 ans et la tante de cette dernière.



Et, la victime présumée accuse son maître d’école comme étant celui qui avait l’habitude de la doigter.



