Ecroués pour association de malfaiteurs, violences et voies de fait, séquestration , extorsion de fonds, ...Modou Mamoune alias "Délégué Amar" et Idaly Sène jugés le 16 septembre prochain...Waly Seck , Matar Diop et Sidy Diop cités...

Tout est parti de la vidéo, postée en dessous, devenue virale.

Il revient, en effet, à la rédaction de dakarposte, que le maitre des poursuites (entendez le Procureur de la République) a instruit aux redoutés mais redoutables enquêteurs de la Sureté Urbaine d'ouvrir une enquête.

Sans tarder, les limiers de ce démembrement de la police établis au commissariat central de Dakar, entament leurs investigations. C'est ainsi qu'ils ont pu identifier la victime qui n'est autre que le nommé Aliou Sow plus connu sous le sobriquet de "Liw Faramareen".

Convoqué, il sera "cuisiné" (entendu). Nos sources, au parfum de son face à face avec les enquêteurs de nous révéler que "Liw", jadis inconditionnel d'Ibrahima Waly Ballago Seck , a laissé entendre avoir publié une vidéo sur "Tik Tok" dans laquelle il a proféré des insanités à l'illustre fils du regretté Thione Seck (le chanteur qui monte, monte, monte... Waly Seck Doumbé Yatma). Quid des raisons?



Devant l'enquêteur de la SU, "Liw" expliquera qu'un soir il réussira à monter sur la scène de l'autre chanteur Sidy Diop. C'était dans le cadre assez vivant du "Five" (boite de nuit sise aux Almadies qui déchaine les passions).

Il profitera de l'instant. En clair, il demandera de vive voix à Sidy Diop, qui prestait en "live", de lui offrir un téléphone portable. Au vu et au su du public, l'artiste le mettra avec un certain Papa Samb. Obéïssant du doigt à l'oeil, pour on ne sait quelle raison à Sidy Diop, le sieur Samb offrira gratis un "call" de marque Iphone type "13 Pro Max".

Se "sentant honoré", pour le paraphraser, il désavouera quelques heures plus tard Waly Seck alors que dans un passé récent Aliou Sow n'avait d'yeux et d'oreilles pour l'auteur de "Taxi Love" (Waly Seck) d'où son surnom de "Liw Faramareen".



À la suite de la vidéo mis "on line" sur "Tik Tok", dans laquelle il a tenu des propos désobligeants envers Waly, il sera menacé au téléphone par des fanas du jeune chanteur Faramaareen. Il préférera rester les bras ballants (c'est à dire ne rien faire).



Dans ses explications, il dira que quelques jours plus tard, "Liw", adepte des délices de Capoue, rencontrera encore son nouveau copain, le chanteur Sidy Diop.

Ils se croiseront lors d'un match de football par son ami Ismaila Sylla .



Sidy Diop lui offrira encore la somme de 200.000 f cfa pour on ne sait quelle raison.



Selon "Liw", à la fin du match aux environs d'une heure du matin, le nommé Idaly Sène, membre du staff de Waly, se présentant comme un ...patron de presse, l'aurait approché pour une interview. Peu de temps après, "Liw" sera violenté et embarqué dans une voiture noire par, dira t'il, "un task force acquis à la cause de Waly Seck" (voir la vidéo ci-dessous). Il sera alors conduit dans un lieu méconnu par la bande d'inconnus. Il arguera devant les enquêteurs que le nommé Modou Mamoune dit Délégué Amar lui ordonnera que c'est le sieur Matar Diop du label Soubateel qui l'aurait instruit d'insulter Waly Seck. Pour sortir de cette mauvaise passe, il s'exécutera.

Dans sa déclaration, "Liw" jurera sur tous les saints que c'est le nommé Idaly Sène qui aurait filmé la scène de bout en bout ( allusion faite à la vidéo postée) .



Voulant en savoir davantage, les policiers de la SU, ont également entendu Kazami Fofana, pote de "Liw" . Il abondera dans le même sens qu'Aliou Sow. En clair, Kazami citera Idaly et Amar parmi les ravisseurs de la victime.



De nos sources, nous tenons que Délégué Amar et Idaly Sène sont finalement passés à table.

En un mot, comme en mille, le duo, poussé jusque dans ses derniers retranchements, a finalement reconnu avoir forcément embarqué "liw" dans leur caisse (entendez voiture) pour le conduire dans un lieu isolé afin de lui faire passer un mauvais quart d'heure.

Ils avoueront aux limiers qu'ils ont tapé du poing sur la table pour exiger à Aliou Sow d'arrêter ses insultes envers leur idole, Waly Ballago Seck.

Ils balaieront d'un revers de main toute violence sur la victime encore moins confisquer son téléphone portable et son pognon.



Dans la foulée, dakarposte a appris que les limiers de la Sureté Urbaine ont également entendu les nommés Pape Thiamka Laye Samb, Pape Armand Ndiaye (membre de l'orchestre de Waly Seck), Ismaila Sylla (diffuseur de la vidéo postée et devenue virale), Mama Ngadou Amar alias Petit (qui était dans la même voiture que Délégué Amar).



Aussi, la police a beau tenté d'entrer en contact avec l'artiste Sidy Diop et son impresario Matar Diop. En vain.



Aux dernières nouvelles, "Délégué Amar" et Idaly Sène, poursuivis pour association de malfaiteurs, violences et voies de fait, séquestration , extorsion de fonds, collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel et/ou complicité, seont jugés le 16 septembre prochain devant la salle dite des "Flagrants Délits" du tribunal de Dakar.



Affaire à suivre...



