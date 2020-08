Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ed Sheeran bientôt papa : sa femme Cherry est enceinte de leur premier enfant Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Août 2020 à 17:14 | | 0 commentaire(s)| Pour le populaire chanteur Ed Sheeran, l'année 2020 ne sera pas totalement à jeter aux oubliettes ! A 29 ans, l'artiste s'apprête à devenir papa pour la première fois. Sa femme Cherry Seaborn est enceinte et bébé ne va pas tarder...

Ed Sheeran avait chanté dans son tube Perfect qu'il avait trouvé une femme capable de porter plus que ses "secrets", capable d'être "porteuse d'amour" et "de leurs enfants". Cette femme c'est Cherry Seaborn, son épouse depuis 2018, et le conte de fées se poursuit dans la vraie vie. Le journal The Sun annonce que les amoureux vont devenir parents.

Alors que, pour beaucoup, l'année 2020 restera à jamais comme celle de la pandémie de coronavirus, du confinement et de la crise économique, pour Ed Sheeran (29 ans) elle sera aussi celle du bonheur et de la paternité. Nos confrères anglais de The Sun affirment que le chanteur et sa femme Cherry Seaborn (28 ans) attendent un heureux événement. Un bébé qui devrait pointer le bout de son nez "au cours de l'été" !



Jusqu'à présent, le confinement aidant, la future maman avait réussi à cacher sa grossesse aux photographes. Selon des sources indiscrètes proches du couple, les futurs parents étaient "submergés de joie" en apprenant qu'ils allaient avoir un enfant. "Ed et Cherry sont sur un petit nuage. Ils sont très impatients mais ont fait en sorte de garder la nouvelle secrète, ils font profil bas", a précisé une source.



Ed Sheeran, qui a annoncé à ses fans une pause dans sa carrière à Noël dernier après deux ans et demi à parcourir les routes du monde entier, a passé l'essentiel de son confinement avec sa femme dans sa maison du Suffolk, au Nord-Est de Londres. Il s'agit de l'une de ses très nombreuses propriétés puisque l'interprète de Shape of You ou Castle on the Hill a fait d'importants investissements immobiliers ; il possède pas moins de 27 maisons ! Avec une fortune estimée par les sites spécialisés aux alentours de 200 millions de dollars, nul doute qu'il pourra aménager sans aucun problème les diverses chambres de son bébé et lui offrir les plus belles choses !



