Ed Sheeran est papa d’une petite fille !

Ed Sheeran, d’ordinaire si discret, vient de surprendre ses fans du monde entier. Le chanteur a annoncé, ce mardi 1er septembre, qu’il était papa! L’interprète de «Galway Girl» et sa femme Cherry Seaborn ont accueilli une petite fille la semaine dernière.



Ed Sheeran a même partagé le prénom de son enfant. Il s’agit de Lyra Antarctica.



Sur Instagram, le Britannique a partagé la bonne nouvelle à l’aide d’une photo de chaussettes de bébé trop mignonnes sur une écharpe en laine.



Ed Sheeran s'exprime pour la première fois depuis longtemps



Quelques mois après avoir délaissé son compte Instagram, le chanteur a posté un adorable message à l'attention de ses fans. Découvrez la traduction de son annonce sur Instagram : «Un court message de ma part parce que j’ai des informations personnelles importantes à partager avec vous… La semaine dernière, avec l’aide d’une équipe incroyable, Cherry a donné naissance à notre fille belle et en bonne santé - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Nous sommes complètement fous d’elle. La maman et le bébé vont très bien et nous sommes sur un petit nuage. Nous espérons que vous respecterez notre vie privée. Beaucoup d’amour et je vous verrai quand il sera temps de revenir, Ed x.»



En seulement quelques minutes, le post d’Ed Sheeran a reçu plus de 360 000 likes. Les fans se sont empressés de féliciter le couple devenu des heureux parents. Les followers ont aussi tout naturellement souhaité la bienvenue à la petite Lyra Antarctica.