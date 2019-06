Eden Hazard débarque au Real Madrid !

Le Real Madrid tient son premier galactique de l’intersaison. Après plusieurs années au cours desquelles leur intérêt pour le joueur n’a jamais pu se concrétiser, les Merengues ont enfin annoncé l’arrivée de l’international belge dans leurs rangs.

L’ancien du LOSC avait lui même dragué les Madrilènes à plusieurs reprises, et du haut de ses 28 ans, il va enfin pouvoir réaliser son rêve.

« Le Real Madrid est le meilleur club du Monde. Je ne veux pas mentir aujourd’hui. C’est mon rêve depuis que je suis enfant. J’ai rêvé de ce club » , confiait-il en octobre.



b[ « Le Real Madrid CF et Chelsea FC ont conclu le transfert d’Eden Hazard. Le joueur restera lié au club pendant les cinq prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2024 » ]b , a annoncé le Real Madrid dans un communiqué publié sur son site officiel. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé de façon officielle, mais les médias britanniques et ibériques évoquaient un montant légèrement supérieur aux 100 millions d’euros depuis le début des négociations.

