Eden Roc ou le "Paradis" terrestre de Bibo Bourgi, un luxe qui attise des convoitises Après la mise en vente de l'Etat des appartements de Bibo Bourgi et Karim Wade, ses avocats ont prévenu les éventuels acquéreurs de s'abstenir. Les Echos a fait le listing de ce qui se trouve dans ses appartements qui semblent sortis d'un conte de fée.

Mardi 21 Juillet 2020

Le duplex de 1062 m2 a cinq (5) chambres dont trois (3) avec salle de bain. Il comporte aussi deux (2) terrasses maritimes et quatre (4) autres terrasses.

L'appartement de 644 m2 a deux (2) terrasses, une autre terrasse maritime celle-là et trois (3) chambres.



Il y a aussi trois (3) appartements de 575 m2, deux (2) de 573 m2 et un de 566 m2.

Pour rappel, un ancien ministre de Macky Sall voulait acquérir un appartement pour un million d'euros, mais il a opposé son veto pour tout son entourage.





