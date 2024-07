Education / Effondrement de l'amphithéâtre du lycée Limamou Laye : Professeurs et parents d'élèves, réclament justice Suite à l'effondrement de l'amphithéâtre du lycée Limamou Laye de Guediawaye, les professeurs, parents d’élèves et élèves de cet établissement, dénoncent le mutisme des autorités qui a conduit à cet incident. Face à la presse, Marie Hélène Dione revient sur le coût de cet investissement, entre autres raisons pour réfuter la responsabilité portée sur les gouvernants de ce pays et exiger l'ouverture d'une enquête pour que les responsabilités soit situées et les auteurs sanctionnés. Plus d'informations au micro d'Ibrahima Khalil Diémé.



