Education: La future Université de Matam portera le nom de Pr. Souleymane Niang Feu Pr. Souleymane Niang, ancien Recteur de l’Université de Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, a été choisi comme parrain de la cérémonie de remise des prix du Concours général 2021, qui s’est tenue, ce mardi, au Grand théâtre de Dakar. Le président de la République a pris une importante décision afin d’honorer la mémoire de l’ancien mathématicien et professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle.

« Afin d’honorer sa mémoire, j’ai décidé que la future université de Matam porte désormais le nom de l’illustre parrain et ce sera l’Université Souleymane Niang de Matam », a déclaré le chef de l’Etat, Macky Sall. L’autre décision prise par le président de la République, est d’instituer des classes préparatoires qui vont commencer au lycée de Diourbel.



«J’ai décidé d’instituer des classes préparatoires aux grandes écoles qui offriront deux années de formation soutenue aux bacheliers, remplissant les critères requis. Cette mesure sera effective à compter d’octobre 2022. Et nous allons commencer ces classes préparatoires au lycée d’excellence scientifique de Diourbel. Il pourra accueillir tous les élèves et nous avons également décidé de commencer par les prépas scientifiques », a annoncé Macky Sall.



Le Président Sall a annoncé également que la Maison d’éducation Mariama Ba sera érigée en lycée d’excellence dès le mois de septembre. Selon lui, le décret est déjà signé et sera disponible dès le début du mois de septembre.



