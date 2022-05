Education : La sortie de certains syndicats d'enseignants condamnée et la publication des accords signés, exigée

Les jeunesses Mackystes ont constaté que pour une reprise normale des cours, après deux à trois mois de grève, il a fallu à l'État beaucoup de concessions et des sacrifices énormes pour satisfaire les doléances des enseignants. Donc, c'est une grande surprise d'entendre certains d'entre eux, accuser le Ministre des Finances et le Directeur Général du Budget, des hommes d'État émérites, qui ont fini de faire l'unanimité autour de leur probité morale et intellectuelle. Mais aussi, des autorités dévouées pour la cause de l'Etat et qui sont promptes à satisfaire les préoccupations des Sénégalais, des organisations et autres structures nationales. D'où la réaction de Moustapha Ndiaye, président du Collectif des jeunesses Mackystes.



« C'est inacceptable ce que les syndicats d'enseignants veulent véhiculer comme information. C'est à la limite stupide, mensonger et indécent. On ne comprend pas pourquoi, après autant de sacrifices consentis sur le budget national et de temps consacrés à eux, avec des réunions interminables, ils reviennent encore pour des détails relatifs à une histoire d'impôts, qui rabaisse leur degré de patriotisme », déplore le président des jeunes Mackystes.



Réunis autour du Collectif des jeunes de la grande majorité présidentielle, les jeunes du Président Macky Sall se désolent de l'attitude de certains enseignants. '' S'ils sont sérieux et véridiques, ils n'ont qu'à sortir les accords signésn pour permettre aux Sénégalais de voir que rien a été violé de ce qui a été signé entre le gouvernement et leurs syndicats. Par contre, s'il s'agit de l'impôt sur les revenus , là vraiment, il ne doit pas y avoir de débat. L'impôt sur les revenus doit se payer et cela n'a rien à voir avec les accords signés '', réagissent les camarades de Moustapha Ndiaye.



Selon eux, '' il y a lieu de féliciter Saourou Séne et Abdoulaye Ndoye, des syndicalistes qui sont conscients que les bons citoyens doivent payer les impôts. Ils n'ont pas manqué de le faire savoir lors d'une déclaration à la presse, une manière de prévenir leurs camarades qui, aujourd'hui, accusent à tort le Ministère des Finances et le Directeur général du Budget qui, il faut le dire et le saluer, ont fait beaucoup de sacrifices pour parvenir à signer ces accords qui sont en train d'être appliqués à la lettre ''.



Les jeunes Mackystes fustigent cette attitude qui dégrade l'image de certains enseignants qui, pourtant, savent bien que toutes les augmentations sont fiscalisées. Et, seule l'indemnité de logement est payée nette d'impôts.