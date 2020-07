Education : Le G20 charge la tutelle !

Le Groupe des 20 Syndicats d’enseignants (G20), par la voix de leur coordonnateur, Mamadou Tamba non moins secrétaire général du Syndicat des enseignants pour le progrès, la performance et l’innovation (Seppi) n’est pas en phase avec l’actuel management du ministère de l’Education.



Il n’a pas également aimé l’attitude du Haut Conseil du dialogue social, Mme Innocence Ntap Ndiaye. Les syndicalistes ont également exhorté du Gouvernement au respect du protocole du 17 Février constitué de 14 points.



il s’agit entre autres de l’ouverture des négociations sur l’âge de la retraite à 65 ans, l’augmentation du budget de l’Education Préscolaire jusqu’à 05%, la fin des lenteurs administratives, le paiement des rappels dus aux enseignants. Ils n’excluent pas d’aller en grève si le gouvernement fait la sourde oreille sur leurs revendications.

