Education: Le G20 va déposer un nouveau préavis de grève lundi

Le G20 compte déposer un nouveau préavis de grève dès lundi. Ces syndicalistes donnent un ultimatum à l’Etat du Sénégal. Ils exigent la satisfaction de leur plateforme revendicative axée sur plusieurs points, notamment le respect des accords d’engagement, la question d’un système de rémunération équitable et juste.



Selon la RFM qui donne l’information, le G20 appelle à la concertation ses autres camarades syndicalistes. Ce, pour avoir gain de cause dans ce combat engagé contre l’Etat du Sénégal.



La première Vice-coordonnatrice, Marième Dansokho, a donné les motivations de leur préavis de grève. « Il s’agit du respect des accords signés depuis bientôt une décennie et qui tardent à être mis en œuvre à la satisfaction des enseignants, ensuite la problématique des décisionnaires qui sont victimes d’injustices. Ces décisionnaires font le même travail dans les classes que leurs collègues fonctionnaires et qui, si leurs problèmes ne sont pas réglés, s’ils ne sont pas rétablis, risquent de vivre une retraite très difficile ».



La nouvelle équipe du G20 dit vouloir une unité syndicale. Dans ce sens, elle a appelé le G7, syndicats d’enseignants les plus représentatifs, et les autres mouvements syndicaux, à mettre de côté les égo et de ne faire focus que sur l’intérêt des enseignants et du système éducatif.











Rewmi