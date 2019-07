Education: Ministère et spécialistes se penchent sur la prolifération des crèches sans programme reçoivent des enfants

Le Ministère de l’Education nationale et des spécialistes de la garderie d’enfants ont statué sur la situation des crèches sans programme, qui poussent comme des champignons dans différents endroits du pays.



Ces derniers estiment que les 3 premières années qui suivent la naissance, déterminent le devenir d’un enfant. Donc, avant de s’engager à garder des enfants, il faut d’abord, détenir le savoir nécessaire dans ce domaine.



« Il faut connaître un enfant avant de pouvoir le garder. Ce n’est pas qu’il suffit de lui offrir des biberons, changer des couches et le faire dormir et le bercer. Mais il a été constaté que les techniques et la maîtrise des approches manquent dans beaucoup de crèches. Il faut des crèches qui respectent la réglementation, avec un personnel bien formé à la tâche », a réclamé la Normalienne de Germaine le Golf, Ndèye Maty Sy Mbaye.









Leral

