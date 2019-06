Education : Monseigneur Ernest Sambou déplore la dégradation de la qualité de l’enseignement Monseigneur Ernest Sambou a fustigé la dégradation de la qualité de l’enseignement au Sénégal lors de sa messe, ce lundi, à l'occasion de l’édition 2019 du pèlerinage marial de Popenguine.

« Aujourd’hui, des enseignants se permettent de donner leurs cours en Wolof et les élèves parlent Wolof dans les cours de récréation », a-t-il souligné, lors de son homélie. Toutefois, poursuit-il, « ce sont ces mêmes élèves qui vont avoir des difficultés à résoudre les problèmes qu’on va leur soumettre dans les épreuves d’examen rédigées en bon français ».

Et l’Evêque de Saint-Louis de poursuivre, « aujourd’hui, on parle de seulement 30% de réussite aux examens contre 60% de taux d’échec ».

Selon l’homme d’Eglise, « c’est une situation inquiétante qui appelle à un sursaut national de tous les protagonistes de l’enseignement pour mettre fin à cette situation »



