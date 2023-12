Éducation inclusive. A Keur Massar, une association veut inscrire et maintenir les enfants handicapés à l’école Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2023 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

Le comité des femmes de l’association départementale des personnes handicapées de Keur Massar a initié, ce lundi 25 décembre, un forum communautaire sur le thème : » la redevabilité sur l’éducation inclusive. La rencontre a permis de revenir sur le projet » faire l’école », mais aussi sur d’autres maux qui empêchent l’épanouissement des enfants handicapés en milieu scolaire.

Contribuer à la réalisation du quatrième objectif de développement durable (Odd 4), assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, sont entre autres, les objectifs visés par ce forum communautaire organisé par le Comité des femmes de la Fédération départementale des associations de personnes handicapées de Keur Massar(CF/Aphdkm). » Notre objectif à travers le projet de l’État » Faire l’école » est d’inscrire tous les enfants handicapés à l’école et de les y maintenir « , a informé Saliou Ndiaye, Chef du service départemental de l’action sociale de Keur Massar. Kadjiatou Diallo, « Badiénou Gokh »(tante communautaire), à Keur Massar d’ajouter qu’ « au moment où l’on parle, les relais sont sur le terrain pour dénicher les enfants handicapés souvent cachés par leurs parents « . Elle a partagé avec l’assistance une anecdote vécue par sa propre fille qui a faillie lui couter ses études à cause d’un problème de vision. Pour Mbaye Djiméra, professeur d’histoire-géographie au lycée de la zone de recasement, facilitateur du jour, on doit aller vers une démocratisation de l’accès à l’éducation, c’est-à-dire, une éducation inclusive et équitable. Toujours selon lui, on doit réfléchir à un enseignement personnalisé qui tienne compte de la diversité des intelligences, avec une fiche caractérielle qui permette de déterminer, quelle tâche confier à tel enfant. Il a aussi insisté sur le fait qu’avec les enseignements de masse et pour gérer les catégories, il faut faire un diagnostic, puis, une remédiation pour prendre en charge les cas spécifiques. » Chaque enfant est doté à cent pour cent mais cela peut être perceptible ou pas. Cependant, il faut un traitement spécial, non seulement pour les enfants handicapés, mais aussi, pour les enfants surdoués qui ont tendance à ne pas suivre en classe « , a ajouté le Professeur. Pour Mame Mor Fall, Président de la Fédération départementale des associations de personnes handicapées de Pikine, la place de l’enfant, surtout handicapé n’est rien d’autre que l’école et que sans une bonne éducation, il est condamné à rester dans la vulnérabilité. Ainsi , a-t’il ajouté, l’État et les Collectivités territoriales doivent insister sur les formats des enseignements, depuis les écoles de formation des enseignants, pour les aspects liés à la prise en charge des enfants handicapés. Le président Mame Mor Fall est par ailleurs, revenu sur le processus de la politique de l’enseignement des personnes handicapées qui est passé de l’enseignement spéciale avec une seule cible (Inefja, Talibou Dabo, Centre Verbo tonal), l’approche intégrative qui ouvre la porte à tout le monde et enfin l’approche inclusive qui prend en compte un nombre plus important d’enfants handicapés en vie de leur parfaite intégration dans le circuit scolaire. Djibril NDIAYE



