Education nationale : Rappel de la clôture des inscriptions au Baccalauréat le 10 janvier 2025 ! La réception des candidatures à l’examen du Baccalauréat est en cours et prendra fin le vendredi 10 janvier 2025 à 17 heures. En conséquence, les établissements sont invités à procéder au dépôt des dossiers de leurs candidats dans le délai imparti.



Selon la note d’information parvenue au groupe Leral, au-delà de la date du 10 janvier, les candidats non enregistrés seront frappés de forclusion.



Le 10 janvier 2025 est la date limite de dépôt des dossiers à l’Office du Baccalauréat. En conséquence et afin d’éviter la forclusion de candidats potentiels, il est recommandé aux établissements d’enseignement (publics et privés) ainsi qu’aux structures encadrant des candidats individuels de fixer à leur niveau une date de clôture de la collecte de dossiers antérieure à celle du 10 janvier 2025.



La date limite de délivrance des vignettes est également fixée au 10 janvier 2025, conclut la note.



