Éducation, santé, accès à l’eau, à l’électricité… Le Maire Faly Seck met Ross Béthio sur les rampes du développement

Ainsi, de l'accès universel à l'eau en passant par l'accès à l'électricité jusqu'à une éducation de qualité et une santé durable, le maire ne laisse rien au hasard pour prendre en charge convenablement les véritables problèmes des populations de Ross Béthio .



Cet élan est dans un programme appelé «Programme pour l'émergence de Ross Béthio (PER), avec le soutien du Président Macky Sall, à travers le ministère des collectivités territoriales, la territorialisation des politiques publiques, le Promoville, le Pacasen rural, avec 20 milliards Fcfa, le Programme national de développement local (Pndl), le Pudc etc» El H Dia, un citoyen de la commune de Ross Béthio.



Selon l’administrateur d’ABG communication, la mise en place du Programme pour l'émergence de Ross Béthio (PER) a débuté avec l'acquisition de 462 tables bancs d'une valeur de 16 millions de francs CFA pour équiper le Lycée de Ross Béthio.



«Ce lycée, construit par l'Etat du Sénégal, a permis de désenclaver l'ensemble des villages des communes de l'arrondissement de Ndiaye. En outre, l'aménagement d'un important réseau d'assainissement a permis l'évacuation des eaux pluviales vers les bassins de rétention et lutter drastiquement contre les inondations», explique M Dia.



En marge d’un entretien avec le quotidien Tribune, notre interlocuteur a affirmé que l’édile de Ross Béthio, Fally Seck, a su fédérer tous les esprits, les énergies et le capital humain «pour consolider les acquis, corriger les impairs et impulser le développement à sa commune en si peu de temps».

Tribune