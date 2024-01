Effondrement d’un bâtiment à Khar Yalla : Cinq morts, quatre personnes portées disparues Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2024 à 13:22 | | 0 commentaire(s)|

L'effondrement d'un immeuble R+3, au quartier Khar Yalla de Dakar, dans la nuit du lundi au mardi, à quelques encablures de Liberté 6, a été signalé aux sapeurs-pompiers vers une heure du matin. Et le bilan est lourd. Il fait état de cinq (5) corps sans vie sortis des décombres par les secouristes. Au total, le bilan provisoire est de 13 victimes, dont des blessés déjà évacués vers des structures sanitaires de la capitale. Parmi eux, il y a un bébé de 9 mois sorti des décombres, grâce aux engins déployés par les sapeurs-pompiers, est sans égratignure. Pour l'heure, pas moins de quatre personnes restent introuvables, et les engins de chantiers sont mis à contribution afin de passer au peigne-fin les débris. Abdou Birahim Diop, ingénieur, Directeur du développement urbain de la ville de Dakar, par ailleurs élu dans la commune de Grand Yoff, explique : « Pour le moment, les services d'intervention ont pu évacuer trois personnes vivantes vers les structures sanitaires. Jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore enregistrés des pertes en vies humaines. Les recherches se poursuivent ». Selon le voisinage, il s'agissait d'une maison menaçant ruine que le propriétaire était en train de reprendre sous œuvre. Une pratique que cet ingénieur trouve très dangereuse. Puisque, dit-il, la maison a été en partie cisaillée. Ce qui a sans doute conduit à ce nouveau drame de l'effondrement du bâtiment.



