Effondrement d'un immeuble à Khodaba: L’entrepreneur et le chef chantier arrêtés

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

L'effondrement d’un immeuble en construction à Khodaba, qui a fait cinq (5) morts et plusieurs blessés connaît de nouveaux développements.



D’après Libération, le Dg de 3M Energy Momar Diouf, Ablaye Sath, l’entrepreneur, Djiby Seck, le chef de chantier et Amy Seck qui gérait les finances, ont été arrêtés et déférés au parquet. Inculpés, ils ont été placés sous mandat de dépôt hier. Ils sont poursuivis pour blessures volontaires, homicides involontaires, mise en danger de la vie d’autrui, défaut de permis de construire et défaut de souscription à une police d’assurance.



L’entrepreneur ne disposait d’aucun papier, encore moins d’une autorisation de construire, selon Libération. Il avait utilisé du « fer 6 » alors que pour un immeuble, il fallait au moins du « fer 14 » ou « 16 ».

Rewmi.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos