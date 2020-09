Effondrement d’une dalle à Scat urbam: La victime a finalement rendu l’âme…

Ce matin, nous vous informions que la dalle d’une maison qui s’est effondrée ce lundi 14 septembre 2020, avait fait un blessé grave. On vient de nous informer que l’unique victime de cet incident, a succombé à ses blessures, à l’hôpital Principal de Dakar.



Incident…



C’est vers 15h que l’incident est survenu. D’après notre source, la maison est dans un état de délabrement très avancé et menace ruine. Et la victime avait été acheminée à l’hôpital par les sapeurs-pompiers. Malheureusement, le jeune homme n’a pas survécu.











Senego

