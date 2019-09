Effondrement d’une partie du collecteur de Hann : une bombe écologique qui menace Dakar

Deux cent maisons et constructions situées entre Hlm, Bopp, Grand Dakar, Fann et la faculté de médecine de l’Ucad sont construites sur les tuyaux du collecteur et d’évacuation des eaux de Dakar. Le pire est à craindre, d’après le dg de l’Onas, si les familles et la fac de médecine ne quittent pas les endroits à risque. Une partie du collecteur s’est effondrée et des milliers de dakarois sont menacés par le gaz shs.

