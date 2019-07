Effondrement de bâtiments : le préfet de Dakar suspend toute construction d’immeubles

Le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, a pris un arrêté pour suspendre la construction d’immeubles à Dakar. Cette décision fait suite à l’effondrement d’un immeuble mercredi au centre-ville. Selon la RFM, M. Samb a également décidé la démolition de vieux bâtiments..



Depuis des années, les bâtiments s’effondrent à Dakar à un rythme effréné, causant ainsi des morts atroces. Pour cause : le non-respect des normes de construction comme le dosage insuffisant de ciment... et la vétusté de certaines habitations.



Un cas d'effondrement de bâtiments en mai à Yeumbeul, banlieue de Dakar, a fait deux morts. Les victimes sont respectivement âgées de 2 et 6 ans. Le bâtiment en question était en état de délabrement très avancé.



