Effondrement de la dalle des toilettes de l’ESEA: Abdoulaye Sow rapplique à Dakar pour s’enquérir de la situation Alors qu’il se trouvait en Egypte pour les besoins de la Can 2019, le Directeur du Coud et non moins vice-président de la FSF Abdoulaye Sow, a rappliqué à Dakar suite à l’effondrement de la dalle d’une des toilettes de l’ESEA, ex ENEA. En compagnie de ses services techniques, Abdoulaye Sow s’est rendu sur place pour constater l’état de délabrement des bâtiments, rapporte "Vox Populi".

Le Directeur du Coud a promis des mesures idoines pour trouver des solutions à la vétusté des bâtiments de l’Esea, qui datent de 1960. Abdoulaye Sow a également rendu visite au responsable de la pédagogie et à l’agent blessé dans l’effondrement, dont les frais médicaux seront entièrement pris en charge par la direction du Coud, selon le journal.

