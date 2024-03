Egalité entre les hommes et les femmes : Ecobank signe les Principes d’autonomisation des femmes de l’Onu

Selon un communiqué de presse, Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a annoncé la signature de ces principes lors d'un webinaire organisé par la Fondation Ecobank et Onu Femmes à l'occasion des célébrations de la Journée internationale des femmes.



Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a commenté la signature de ces principes : «À Ecobank, nous sommes déterminé.e.s à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Faire en sorte que les femmes et les filles aient les mêmes droits que les hommes et les garçons et qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel sans être confrontées à la discrimination dans aucun aspect de leur vie. C'est essentiel pour parvenir à une société durable, juste et prospère. Au sein de la Banque, nous avons mis en œuvre de nombreuses initiatives et solutions, notamment notre programme Ellever, plusieurs fois primé, pour répondre aux besoins financiers et non financiers des entreprises détenues ou dirigées par des femmes, et nous continuerons à introduire de nouvelles solutions. Tout en reconnaissant qu'il reste encore beaucoup à faire, la signature des Principes d'autonomisation des femmes constitue une nouvelle étape dans notre engagement et notre détermination absolus à faire progresser l'égalité hommes-femmes et l'inclusion ».



Selon le communiqué, le programme Ellever de Ecobank offre aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes, ou bien axées sur les femmes, une gamme complète de solutions de gestion de trésorerie, d'encaissement et de paiements sans frontières, de services bancaires et de financement, en plus d'une formation aux compétences et d'un mentorat. Depuis son lancement en novembre 2020, le programme a bénéficié à plus de 73 000 entrepreneures clientes et a prêté plus de 170 millions USD.



Ecobank a mis en œuvre plusieurs autres initiatives pour faire progresser l'égalité hommes-femmes et l'inclusion. La Banque a notamment mis en place un Conseil de la diversité et de l'inclusion afin de créer un environnement dans lequel les femmes et les hommes peuvent s'épanouir sans discrimination ni préjugé. En outre, Ecobank a signé la Charte de la diversité des genres de Women Working for Change, parrainé des programmes de sensibilisation à la violence fondée sur le genre pour son personnel et mis en œuvre des programmes de mentorat, ainsi que des initiatives complètes d'apprentissage et de développement visant à favoriser la progression de carrière des femmes. La Banque lancera prochainement un programme destiné aux femmes fournissant des biens et services afin d'intégrer davantage d'entreprises détenues ou dirigées par des femmes dans sa base de données dédiée aux approvisionnements.



Félicitant le Groupe Ecobank, Mireille Kamitatu, directrice régionale adjointe du bureau d'Onu Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale, a affirmé : «Je suis heureuse de prendre acte de l'engagement du Groupe Ecobank, confirmé par la signature des Principes d'autonomisation des femmes. Nous saluons le leadership de cette banque panafricaine, présente dans 35 pays, pour cette étape décisive dans la promotion de l'égalité des genres à travers le continent. Onu Femmes est prête à apporter son soutien à vos initiatives en faveur de l'égalité des genres, dans le but ultime d'atteindre les objectifs de développement durable ».



De nombreuses initiatives du Groupe Ecobank en matière d'égalité hommes-femmes s'alignent sur les sept Principes d'autonomisation des femmes, à savoir : leadership au plus haut niveau de l’entreprise ; traiter tous les hommes et toutes les femmes de manière équitable au travail, sans discrimination ; santé, sécurité et bien-être des employé.e.s ; éducation et formation pour permettre la progression de carrière ; pratiques au niveau du développement de l’entreprise, de la chaîne d’approvisionnement et du marketing ; initiatives communautaires et activités de sensibilisation et mesures et reporting.



Les Principes d'autonomisation des femmes constituent un instrument essentiel pour la mise en œuvre par les entreprises des volets relatifs à l'égalité hommes-femmes de l'agenda 2030 ainsi que des Objectifs de développement durable des Nations unies.



Adou FAYE

