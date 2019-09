Égoïsme: Michael Owen critique Mohamed Salah

L’ancienne star de Liverpool et du Real Madrid, Michael Owen, s’est attaqué à l’Égyptien Mohamed Salah sur son égoïsme. Il déclare que Mané avait toutes les raisons d’en vouloir à son coéquipier.



« Quand vous regardez le trio offensif de Liverpool, vous avez Firmino, qui est probablement le joueur le moins égoïste du monde, alors ce serait un rêve de jouer avec lui. À l’opposé, vous avez Mo Salah, qui veut être le buteur. Ensuite, vous avez Sadio Mane, qui se situe entre les deux, il aime marquer et est égoïste quand il le faut. Mais, il est également très généreux. Je pense que vous avez un bon équilibre là-bas », fait-il savoir.



Pour Owen, Mané était à bout après les nombreuses actions où Salah refuse de lui donner le ballon. « Il était tout simplement à bout l’autre jour. Je regardais le match Burnley-Liverpool à la télévision et je me suis dit: “As-tu vu ça ? Salah aurait dû faire la passe à Mané plusieurs fois », lance le Ballon d’Or 2001.



