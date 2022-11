Egyptiens jubilant après Sénégal vs Pays Bas: Mohamed Salah, "triste", recadre ses compatriotes «La plupart des gens de retour en Égypte sont contre le Sénégal dans cette Coupe du Monde. Ils ne soutiennent que les quatre autres nations africaines. J'étais si triste lorsque j'ai appris qu'après la défaite contre les Pays-Bas, beaucoup d'Égyptiens ont manifesté leur joie", a martelé Mohamed Salah, capitaine de l'Egypte.

"Le Sénégal ne mérite pas cette haine de notre peuple. Ils ont dû batailler dur pour arriver où ils sont actuellement, car c'est le fruit de plusieurs années de travail pour construire une équipe capable de remporter des titres en Afrique. Ils ont bien réalisé cela en nous battant en final de la CAN au Cameroun et en nous éliminant lors des barrages de la coupe du monde", s'est-il insurgé.



A l'en croire, "nos supporters devraient en apprendre un peu plus sur le football car ce n'est pas à tout moment que tout ira bien pour notre équipe. Il y'a eu un moment où l'Égypte a remporter trois CAN de suite mais personne ne nous détestait parce qu'on l'a une fois battu.

'Il faut déraciner cette haine, car l'Afrique doit être soudée», a-t-il dit.

