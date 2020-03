Eiffage Campus Bargny annonce un cas confirmé de Covid-19 et le confinement de son personnel (Mail) Dans un mail envoyé à l'ensemble de ses fournisseurs, le Campus Eiffage de Bargny informe la fermeture de son campus jusqu'à nouvel ordre. Pour cause, un cas confirmé de Covid-19 au sein de leur structure. "Vu la situation actuelle concernant le Coronavirus qui se propage, un cas de cas a était (été, ndlr) confirmé au Campus Eiffage de Bargny. Même si à l'heure qu'il est aucun collaborateur de notre entreprise ne présente le moindre symptôme. Nous préférons placer notre personnel en mesure de confinement. Le campus sera fermé jusqu'à nouvel ordre", peut-on lire dans le mail envoyé aux fournisseurs de ladite structure.



PressAfrik est entré en contact avec un responsable de Campus Eiffage Bargny, qui n'a ni confirmé ni démenti l'information. Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de dire si le cas confirmé de Campus Eiffage Bargny fait partie des 25 personnes actuellement en traitement au département des maladies infectieuses de Fann... En attendant le point du ministère de la Santé qui aura lieu à 17 heures.



Le mail qui annonce le cas confirmé de Covid-19 au Campus Eiffage de Bargny



Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, ce lundi 17 mars 2020, Eiffage et ses partenaires du groupement TER-M1 apportent un rectificatif sur les propos rapportés par certains sites d’information.

«Suite à l’article paru sur certains sites d’information, Eiffage et ses partenaires du groupement TER-M1 souhaitent rectifier les propos rapportés.

Le Campus de Bargny reste ouvert et les activités du groupement se poursuivent sur le projet du TER, avec néanmoins des précautions que les circonstances sanitaires imposent.

La fermeture des bureaux évoquée dans le mail présenté concerne une entreprise du projet TER qui a un petit effectif sur le campus et qui a pris cette décision sans concertation avec les autres entreprises du projet basées sur le campus.

A ce jour, aucun cas n’a été enregistré dans les effectifs d’Eiffage.

Des séances de sensibilisations sont menées sur l’ensemble des chantiers et sites, avec des actions mises en place pour faire face à ce fléau, conformément aux dispositions prises par le Chef de l’Etat à travers le Ministère de la Santé».

