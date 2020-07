Ejecté de l’APR: Les motivations des tirs groupés de Moustapha Cissé Lô, exposées Les agissements de Cissé Lô s’expliquent par le fait d’avoir amené du riz en stock qu’il aurait souhaité vendre à l’Etat, au titre de l’aide vivrière dans le cadre du soutien aux populations en cette période de Covid-19. L’ancien président du Parlement de la Cedeao a décidé d’activer ses réseaux et relations pour vendre son stock. Mais, c’était peine perdue…

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juillet 2020 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Sall et certains de ses proches, ont refusé l’offre de Cissé Lô, par souci de transparence. Cissé Lô, n’étant pas natif de la dernière pluie, aurait décrypté, lui, une volonté de l’écarter dans l’achat de ce riz afin de mieux se servir.



Seulement, révèle-t-on, Moustapha Cissé Lô avait demandé aussi, une exonération des taxes et autres qu’on lui avait refusé. Par la suite, il aurait demandé sans suite, à Mansour Faye, d’acheter directement son stock au port. Se voyant écarté, Cissé Lô, comprenant l’enjeu derrière ces multiples refus, a décidé d’appuyer sur la « gâchette » pour tirer à tout-va, afin de les faire fléchir.



Maintenant, beaucoup de Sénégalais s’interrogent sur son état mental. Mais, l’info captée d’une personne proche de Cissé Lô, passe pour confirmer un état mental des plus préocccupants, loin de la normalité. L’avenir nous édifiera…





