Ejecté du Ministère des Sports: Matar Bâ magnifie le soutien indéfectible et permanent du peuple sénégalais

Dimanche 18 Septembre 2022

« Je remercie le Président Macky Sall pour la confiance placée en ma modeste personne durant 8 ans et 3 mois à la tête du département des sports.



Félicitations à mon successeur M le Ministre Yankoba DIATTARA.



Merci au peuple sénégalais pour son soutien indéfectible et permanent. Bonne chance aux Lions pour la coupe du monde Qatar 2022. »



