Éjecté du bureau de l'Assemblée nationale / Moustapha Cissé Lô: "Ma seule ambition, c'est..." Moustapha Cissé Lô s'est confié à "Les Echos" et "Source A", où il est revenu sur son éviction du bureau de l'Assemblée nationale au profit de Abdou Mbow.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 07:06 | | 0 commentaire(s)|

A l'en croire, " Abdou Mbow c'est un ami, mon jeune frère. Nous avons créé le parti ensemble ", a-t-il dit.



Pour Cissé Lô, " je n'ai pas de problèmes avec le Président. J'ai des problèmes avec les gens du parti. Il a envoyé un de ses ministres me voir pendant le Magal ", s'est-il confié.



Candidat déclaré à la mairie de Dakar, Moustapha Cissé Lô n'a cependant qu'une seule ambition à accomplir. " Depuis juillet dernier, je suis malade. Ma seule ambition, les seules ambitions que j'ai, pour le moment, c'est de retrouver ma santé ", a-t-il déclaré dans "Les Echos".



Dans "Source A", il affirme que " le Président a estimé qu'il y a le poids de l'âge qui me pèse. Je soutiens ceux qui ont été choisis par le Chef de l'Etat que je remercie ".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos