El H. Mouhamadou Chérif, Guide religieux guinéen: «Le syndrome de Condé pourrait contaminer des pays voisins...» La situation qui prévaut en Guinée avec la destitution d’Alpha Condé par les militaires, continue de susciter une vague de réactions. Selon El Hadji Mouhamadou Cherif dit « Zawiya », ce coup d’État est l’occasion de mettre fin aux régimes des dictateurs africains. Le guide religieux ajoute que deux mandats suffisent pour un président de la République, si on veut éviter le syndrome Alpha Condé.

Le dimanche dernier, une nouvelle histoire s’est inscrite dans les annales. Il s’agit d’un coup d’État orchestré par des putschistes qui ont pris en otage Alpha Condé à Conakry. Ils ont diffusé une vidéo du président détenu.



Un coup d'État condamné par la France et l'Onu, qui réclament sa libération. Cette situation est diversement appréciée par des personnalités dont le guide religieux El Hadji Mouhamadou Cherif dit «Zawiya».

« Nous remercions l’armée guinéenne d’avoir agi de la sorte. C’était prévisible. La dictature doit cesser en Afrique, car nous voulons la paix. Le troisième mandat ne pouvait pas passer. Il a été élu démocratiquement, avant de se compliquer les choses en briguant un troisième mandat. Ce qui lui a été fatal », a fait savoir le marabout guinéen établi au Sénégal.



Pour lui, il revient aux Africains de s’unir pour son développement. « Les dirigeants africains doivent comprendre maintenant que les jeunes sont instruits et prêts à relever le défi », a-t-il dit.



Il ajoute que les présidents doivent savoir que «d eux mandats seulement suffisent ». « Ils ont juré devant la Constitution et doivent respecter la parole donnée », a-t-il conseillé aux présidents. C’est dans ce sillage qu’il avance : « Le syndrome Alpha Condé pourrait contaminer les pays voisins si l'on n’y prend garde. C’est aux populations de choisir leurs dirigeants. C’est le moment de se réveiller, car il est déjà midi. Il est temps d’éliminer les dictateurs du continent africain. L’Afrique doit se réveiller. Elle a toutes les ressources dont un pays a besoin pour se développer. Nos ancêtres nous ont légué beaucoup de richesses. Il est anormal que des jeunes empruntent la voie maritime pour tenter l’aventure en Europe, de façon clandestine ».



En effet, après le coup d’État, El Hadji Mouhamadou Chérif dit «Zawiya» est du lot de ceux qui avancent que les souffrances des Guinéens sont à l’origine du coup d’État.



« Je ne vais entrer dans les détails, car je suis apolitique. Mais je peux vous dire que les militaires ont sauvé beaucoup de vies de jeunes Guinéens. Il n’y a même pas deux mois, Alpha Condé a tué plus de deux cent jeunes. Je ne pense pas que le régime militaire soit pire que celui d’Alpha Condé. J’ai espoir. Mouhamadou Doumbya a tenu un discours rassurant », a-t-il dit.













