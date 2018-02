El Hadj Diouf: « Des fois, c’est comme si l’équipe m’appartient et c'est normal, parce qu'elle m'a tout donné » Toujours très proche de l’équipe nationale, El Hadji Diouf s’est exprimé sur l’équipe nationale et déclare aussi avoir conscience que des fois, c’est comme si l’équipe du Sénégal lui appartenait.

Présent à Gandiaye (dans la région de Kaolack) pour assister à la finale de la Coupe du maire de cette localité, El Hadji Diouf a répondu aux questions du quotidien sénégalais "Stades". Sur sa notoriété toujours intacte, El Hadji Diouf remercie Dieu:« Al Hamdoulillah ! C’est Dieu qui a fait ça. Vous avez vu ces enfants qui pleuraient et certains adolescents, ils sont nés après 2002. Ils ne m’ont jamais vu jouer. Tout ce qu’ils savent de moi, ce sont peut-être des images d’archives que leur montre la télé ou bien, ce sont leurs parents qui leur racontent l’itinéraire de Diouf ».



Et sur son amour pour l’équipe nationale du Sénégal, El Hadji Diouf déclare, «vous savez que mon amour pour l’équipe nationale est immense et il est connu de tous. Des fois, c’est comme si l’équipe m’appartient et c’est normal, parce qu’elle m’a tout donné ».



Sur le Mondial 2018, El Hadji Diouf est catégorique, il faut un maximum de soutien pour que les protégés d’Aliou Cissé fassent mieux qu’en 2002. « Ce que je peux vous dire est que tous les Sénégalais doivent la soutenir. La nation tout entière doit aider l’équipe nationale qui ira au Mondial l’été prochain. Maintenant, avec l’équipe actuelle que nous avons et ses joueurs de qualité, qui évoluent dans les grands clubs européens, si elle est bien soutenue, elle peut faire mieux que celle de 2002. Ce rendez-vous de juin-juillet à Moscou concerne tous les Sénégalais, toutes les religions, toutes les confréries, toutes les formations politiques et tous les sportifs. Même ceux qui ne pratiquent pas le football», assure le double ballon d’or africain.





