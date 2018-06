El Hadj Diouf : « le Sénégal a des individualités, mais n’a pas encore une équipe »

Placé avec la Colombie, le japon et la Pologne, le Sénégal a hérité d’un groupe relativement homogène pour le mondial en Russie, qui peut lui permettre d’atteindre les huitièmes de finale. Mais pour El hadji Ousseynou diouf, ancien international sénégalais, Sadio Mané et ses coéquipiers ont intérêt à ne pas sous-estimer leurs adversaires. « Le piège, c’est que tout le monde croit que ce groupe est facile. Je me méfie. Ce n’est pas gagné d’avance. Il reste du boulot à faire ».



Pour "Dioufy", le Sénégal doit s’appuyer sur un collectif et non pas seulement sur ses meilleures individualités que sont Kalidou Koulibaly, Keita Baldé, Ismaela Sarr et Sadio Mané auteur de 10 buts et 7 passes décisives cette saison en Premier League avec Liverpool et également buteur en finale de la Ligue des champions perdue face au Real Madrid.



« On a des individualités, mas on n’a pas encore trouvé l’équipe du Sénégal. On n’est pas sûr de qui sera le gardien titulaire. L’entraineur n’a pas encore tranché. Les stars, les joueurs et les porters d’eau doivent savoir leur place. C’est comme ça qu’on progresse et qu’on gagne un tournoi », explique-t-il.













Les Echos