El Hadj Diouf retourne à la gendarmerie

Même s’il est ressorti libre hier des locaux de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, l’ancien international sénégalais, El Hadj Ousseynou Diouf, n’est pas encore sorti de l’auberge. Pourtant, de retour de la gendarmerie, l’ex-star du ballon rond a voulu rassurer ses fans à travers un message audio.



El Hadj Diouf parle ‘’de certaines personnes qui cherchent à stopper une force citoyenne et que personne n’y parviendra’’. Seulement, la réalité est tout autre puisqu’il doit retourner aujourd’hui chez les pandores pour une nouvelle audition.



Dioufy a été convoqué suite à une plainte du nommé Souleymane Tall, jeune frère d’Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Le plaignant lui reproche les faits de menaces de mort et de kidnapping et injures publiques.



Convoqué une première fois, Dioufy avait contesté les faits. Re-convoqué, il a été confondu par une vidéo et un enregistrement audio. Dans l’enregistrement disponible sur la toile, on l’entend faire une scène de jalousie au plaignant, qu’il accuse de faire les yeux doux à sa femme. ‘’ Est-ce que j’ai demandé à votre épouse son numéro ? C’est même manquer de respect à votre femme, en proposant un véhicule à la mienne !’’, commence par débiter l’ancien international.



Mais subitement, le ton est monté d’un cran car la scène de jalousie s’est muée en menaces de mort. ‘’(…) Je sais là où tu habites. Sur la tête de mes enfants, je vais te taper ! Je te ferai kidnapper et je t’amènerai où je veux ! Va porter plainte et cela ne mènera nulle part !’’, profère encore la voix de Diouf.



La ‘’victime’’, dont les propos étaient inaudibles du fait des bruits dans le restaurant où se déroulait la scène, a tenté de réagir à ces menaces. ‘’Méfie-toi de moi et prends tes distances !’’ Cette réaction a semblé mettre son ‘’bourreau’’ dans tous ses états puisqu’il s’est mis à l’injurier. Justement, c’est à cause de ses insultes, nous dit-on, que le frère d’Aminata Tall a décidé de porter l’affaire devant la justice.



Tout serait parti d’une voiture que Souleymane Tall aurait prêtée à la femme du footballeur et que ce dernier en aurait profité pour faire ses courses car son véhicule serait en panne. ‘’Quand il s’est rendu compte que j’étais le propriétaire de la voiture, il m’a appelé au téléphone pour me harceler. Cela ne lui suffisait pas, il a continué à m’appeler et m’a demandé de le rejoindre quelque part pour me régler mon compte. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant et il a commencé à faire son show. Sur place, il a insulté ma mère, m’a menacé de kidnapping et de détruire ma vie et qu’il connaît mon domicile’’, relate M. Tall qui, pour le moment, se montre insensible à la pression et autres médiations en cours pour qu’il retire sa plainte.



Seydi Gassama prend la défense de Dioufy

Loin des conciliables, le directeur exécutif de la section sénégalaise d’Amnesty international s’est érigé en défenseur de l’’ancien double ballon d’or africain. A travers son compte Twitter, le défenseur des droits de l’homme écrit : ‘’bien que ses déclarations et ses actes ne soient pas toujours ceux qu’on attend de lui, je ne crois pas El Hadj Ousseynou Diouf capable de tuer une mouche’’.









Enquête