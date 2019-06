El Hadj Hamidou Kassé déballe encore: « Le Président Macky Sall était dos au mur… »

Le ministre et conseiller en communication du président de la République a encore déballé. El Hadj Hamidou Kassé dont la sortie sur Tv5 Monde sur Aliou Sall fait toujours jaser, a récidivé. Sur Africa Radio où il a été interviewé, il a affirmé que Macky Sall a été contraint de nommer son frère à un poste de responsabilité. « Ce qui s'est passé, c'est qu’il y a beaucoup de bruit autour d’Aliou Sall. Nous n’avons pas pour philosophie de claniser l’Etat. C’est parce que Macky Sall était mis dos au mur, qu’il a décidé finalement de confier à Aliou Sall une direction », révèle-t-il.



El Hadj Hamidou Kassé dont les propos sont rapportés par « Les Echos », n’a pas donné de détails sur les personnes qui ont fait ce lobbying pour qu’Aliou Sall trône à la tête de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc). Toutefois, il signale que ce dernier a le profil de l’emploi.



Sur les relations du frère du président et Franck Timis, Kassé soutient que les deux hommes se connaissent et se sont rencontrés entre 2010 et 2011. Le Monsieur Com' du Palais signale que Aliou Sall pouvait bel et bien représenter Petro-Tim, comme beaucoup de jeunes sénégalais représentent des compagnies pétrolières sans avoir de l’expérience dans le secteur du pétrole. « On leur demande simplement de s’assurer que les intérêts de la compagnie sont bien pris en charge », dit-il et d’ajouter : « Il faut connaître les rouages de l’Etat, certainement avoir de l’entregent, avoir des notions en matière de contrats ».

