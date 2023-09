El Hadj Malick Guèye, conseiller spécial du Président Macky Sall : "Idrissa Seck a le meilleur profil, Kaolack va voter pour lui! " Lors d'un récent meeting de ralliement à Kaolack, le coordinateur du mouvement "And Suxali Sine Saloum And Ak Sénégal" a réitéré son soutien à l'ancien maire de Thiès, pour la prochaine présidentielle de 2024. Selon le conseiller spécial du Président Macky Sall, l'ancien PM est le candidat qui rassure pour "la continuité des chantiers du Président Macky Sall".

" Kaolack a choisi Idrissa Seck. Déjà, les gens nous appellent de partout, notamment dans les 45 quartiers de la commune, pour venir apporter leur soutien à Idrissa Seck ", a indiqué M. Guèye.



Avant de poursuivre : " Aujourd'hui, nous faisons rallier plusieurs responsables politiques de l'Apr, du PS, de l'AFP, de Yessal, du PUR, de l'ex Pastef, etc. Ceci prouve nettement que la population de Kaolack est derrière le président Idrissa Seck et va le porter à la tête du pays en 2024 ".



Concernant le choix portant sur le candidat de Benno Bokk Yakaar, l'ancien député de préciser: " Idrissa Seck est le candidat idéal pour faire gagner la bannière de la coalition présidentielle ".



Sur les chantiers du Président Macky Sall, El Hadj Malick Guèye de rappeler que M. Seck demeure l'unique personnalité politique capable de boucler avec la manière, les différents projets et programmes du régime actuel.



L'ancien conseiller spécial du Président Abdoulaye Wade n'a pas manqué de déplorer la vétusté de la voirie de Kaolack, en tirant sur certains politiciens qui roulent d'après lui, pour leurs propres intérêts...













