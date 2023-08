El Hadji Diop, Coach Équipe Féminine U25 du Sénégal: «Cette équipe donne beaucoup d’espoir par rapport à la relève»

Plus d’un quart de siècle après son dernier sacre, l’équipe féminine du Sénégal de basketball a remis la main sur le trophée des Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Les « Lionnes » U25, sous la houlette de El Hadji Diop, ont survolé le tournoi pour inscrire, pour la deuxième fois, le nom du Sénégal au […]

Plus d’un quart de siècle après son dernier sacre, l’équipe féminine du Sénégal de basketball a remis la main sur le trophée des Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Les « Lionnes » U25, sous la houlette de El Hadji Diop, ont survolé le tournoi pour inscrire, pour la deuxième fois, le nom du Sénégal au palmarès de cette compétition. Selon le technicien, la discipline a constitué un élément majeur par rapport à la réussite de ces jeunes qui peuvent valablement donner espoir au basket-ball sénégalais.

Entretien réalisé par Samba Oumar FALL

Coach, votre équipe a remporté le titre lors des jeux de la Francophonie qui viennent de s’achever. Comment avez-vous vécu ce sacre?

C’est un sentiment de joie, de satisfaction. Je suis très heureux de ces résultats. On s’y attendait parce que quand on partait au Congo, c’était pour faire mieux que lors de la dernière édition, en Côte d’Ivoire, où le Sénégal avait terminé à la troisième place. Il fallait donc faire plus. Dieu a fait que nous avons décroché la médaille d’or et nous remercions tout le monde pour l’engagement et le sens du patriotisme. Les filles étaient appelées à défendre le drapeau national et elles étaient prêtes à tout faire pour obtenir de meilleurs résultats possibles. C’est ce qu’elles ont réussi avec brio ».

Qu’est-ce qui a fait la différence ?

« C’est simplement le travail, l’engagement et la motivation. Les filles ont bien travaillé durant la préparation. Elles étaient engagées et avaient le désir de faire quelque chose de grandiose pour leur pays malgré les conditions difficiles. Elles ont tenu bon et ont fait fi de tous les obstacles, de toutes choses qui pourraient nuire à leurs performances et se concentrer sur leur objectif. C’était la clé. Le travail a été fait aussi par une équipe, un staff qui était là, qui était engagé et qui était aussi prêt à tout faire pour produire le meilleur jeu possible. C’est ce qui a été fait. Je remercie le staff en commençant par mon assistant, Mbaye Samb, qui a démarré avec les filles et qui n’a ménagé aucun effort pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Mais aussi Raoul Toupane qui est très engagé et qui nous a bien encadrés, c’est cela qui a fait la différence. C’était le travail, l’engagement et le désir de vouloir faire bien et plus que ce qui se faisait ».

À quel moment avez-vous vraiment senti que l’équipe était sur la bonne trajectoire?

« Durant la préparation, on voyait des filles qui étaient engagées, qui donnaient tout d’elles-mêmes pour pouvoir décrocher la médaille d’or. La préparation était dure. Elles étaient concentrées sur ce qui se faisait. C’est pourquoi, on n’a pas eu à perdre beaucoup de temps par rapport au système tactique, à notre défense et toutes les stratégies mises en place pour pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. C’était ça. Produire un beau jeu, et réussir tout ce qu’on leur donnait, très rapidement. C’est ce qui nous a valu d’avoir une équipe bien huilée malgré la courte durée de la préparation ».

Malgré la courte préparation et trois absentes, on a senti que la machine était bien huilée… ?

« C’est vrai que la préparation a été très courte, mais nous avons tout fait pour faciliter les choses et donner des choses simples aux filles pour qu’elles puissent bien les assimiler et très rapidement. C’est ce qui a été fait depuis. Elles étaient très concentrées, très réceptives par rapport à ce qu’on leur proposait. C’est ce qui a fait la différence du début à la fin de la compétition ».

Votre ambition, au départ, c’était le podium ?

« Dès le début de notre préparation, on savait qu’il fallait faire mieux, beaucoup plus que ce qui avait été fait par nos prédécesseurs. C’est pourquoi on ne pouvait que prétendre être sur le podium, soit être deuxième soit devenir champion parce que lors de la dernière édition des Jeux, l’équipe s’était arrêtée en demi-finale et avait fini troisième. Il nous fallait faire mieux. Et tout ce qu’elles voulaient, c’est de terminer sur la plus haute marche du podium. C’est ce qui a été leur motivation, leur engagement. C’est cela qui a fait un peu la différence ».

Qu’est-ce qui, selon vous, fait la force de cette équipe ?

« La force de cette équipe reste la jeunesse. Ce sont des joueuses très jeunes, qui avaient envie de montrer quelque chose. Elles avaient envie de prouver qu’elles avaient un potentiel à faire valoir, d’inscrire leurs noms dans l’histoire du basketball sénégalais. C’est une équipe très jeune, disciplinée et réceptive. Ça aussi, c’est important dans une compétition. La discipline a constitué un élément majeur par rapport à notre réussite. Du début du regroupement jusqu’à la fin de la compétition, elles ont été exemplaires. Elles étaient concentrées sur ce qui les avait amenées à ces jeux. C’était l’une des forces de cette équipe ».

Est-ce qu’on peut dire qu’avec ces championnes, la relève est assurée pour l’équipe A?

« Cette équipe donne espoir par rapport à la relève. Au vu de ce qu’elles ont montré, je pense que d’ici un avenir très proche, on peut s’attendre à beaucoup de satisfaction avec ces jeunes qui sont vraiment engagées et il y en a d’autres. Il faut aussi saluer le travail de la Direction technique nationale de Basketball qui a pu détecter les meilleurs talents du moment. On a eu des absentes, Fanta Gassama, Mame Marème Niang, et Aïcha qui devaient faire partie de ce groupe. Il y en a d’autres qui, dans la diaspora, dans notre championnat national ; des jeunes qui peuvent valablement aujourd’hui donner espoir au basket-ball sénégalais. Je pense qu’avec le travail que la direction technique est en train d’effectuer par rapport à la détection, les regroupements, la Fédération qui ne ménage aucun effort pour aller chercher les meilleurs talents du moment pour pouvoir assurer une relève qui saura faire face à nos adversaires, l’espoir est permis ».

Quelles sont les perspectives ?

« Aujourd’hui, les perspectives ne sont rien d’autre que, dans un futur proche, pouvoir conquérir le titre africain. Avec ces jeunes, on a pu faire une excellente participation en U25 en sélectionnant les meilleures, en allant même chercher des joueuses à l’extérieur pour pouvoir déjà commencer à assurer la relève, les faire jouer. Et nous avons espoir que dans un avenir proche, ces jeunes pourront intégrer l’équipe A ».

