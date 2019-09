El Hadji Diouf part en croisade contre Ousmane Sonko Invité ce Dimanche à l’émission « Sortie » de Walf TV, maître El Hadj Diouf n’a pas manqué de se défouler sur Ousmane Sonko. Selon l’avocat de Mamour Diallo, le leader de Pastef est un « menteur », en plus d’être un « manipulateur.»

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 10:53 | | 1 commentaire(s)|

A l’en croire, Sonko n’aurait aucune preuve de toutes les accusations proférées à l’endroit de Monsieur Diallo. D’ailleurs, montrant face caméra la « plainte » produite par le candidat malheureux de la dernière élection présidentielle, Maitre El Hadj Diouf a assimilé ledit document à une farce. Ce dernier ne contiendrait pas le nom de l’accusé (Mamour Diallo), et ferait abstraction des entités lésées par son client. Un document incomplet, alors.



Ainsi, l’avocat Diouf considère que la dernière sortie médiatique sur l’exploitation du fer de la Falémé du « patron des insulteurs » (surnom donné à Sonko par El Hadj Diouf lors de l’entretien) n’était qu’une diversion. Puisqu’il est coincé dans le dossier Mamour Diallo, Sonko a préféré mettre la poudre aux yeux des Sénégalais, en faisant de nouvelles déclarations sur un autre sujet tonitruant. Fautes de preuves !

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos