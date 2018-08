El Hadji Hamidou Kassé: « L’opposition prépare l’opinion à sa défaite »

Il est le « Monsieur com ‘ » de la Présidence de la République, la voix qui indique la voie du maître. Philosophe de formation, journaliste de métier, El hadji Kassé balaie, dans un entretien accordée à L’Observateur, d’un revers de la main, les accusations de l’opposition contre la Président Macky Sall, qui prépare un hold-up électoral en se faisant confectionner trois fichiers différents pour la Présidentielle de 2019.



« L’opposition est coutumière de ce genre de déclarations. Elle prépare l’opinion à sa défaite. Nous avons hélas, une opposition paresseuse, très peu intelligente, sans doute bavarde, mais banale. Il y a un seul fichier. Et l’opposition le sait. Ce fichier a fait l’objet d’un audit indépendant. La même opposition, spécialisée en campagne d’intoxication, dira que des millions de Sénégalais n’ont pas leurs cartes. Je dis de façon solennelle et formelle, que ces allégations sont totalement fausses. »













L’Observateur