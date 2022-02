El Hadji Moussa Cissé, membre fondateur du PDS : Macky Salldoit rétablir Karim Wade dans ses droits Ancien député, président de la Fédération Pds de Kaffrine, Elhadji Moussa Cissé est un membre fondateur du Parti libéral et siège au Comité directeur de ce parti. En donnant son opinion sur le stade baptisé au nom de MeAbdoulaye Wade, il demande à Macky Sall de rétablir Karim Wade dans ses droits.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Février 2022 à 09:24 | | 0 commentaire(s)|

Connu sous le nom de Cissé Nganda, Elhadji Moussa fait partie de cette race de politiciens rare, qui n’ont jamais transhumé. Depuis près de 50 ans qu’il est avec Abdoulaye Wade, il ne l’a plus quitté.



Interrogé sur l’inauguration du stade qui porte le nom de Me Wade, l’ancien député apprécie positivement l’honneur qui est fait à Me Abdoulaye Wade.



« Il mérite cela. Le Président Wade est un homme digne, qui n’a jamais trahi. C’est pour ça qu’il n’a pas voulu que l’aéroport Blaise Diagne, qu’il avait déjà baptisé au nom de cet homme politique sénégalais, porte son nom ». Elhadji Moussa Cissé de lancer un vibrant appel à Macky Sall, pour qu'« au-delà de cet acte, il permette à Karim Wade de reprendre ses droits, injustement violés à travers un procès inéquitable et une reddition des comptes ciblée ».



Pour Cissé Nganda, « le fait d’écarter Karim Wade de la course électorale, est un recul démocratique ». Le membre fondateur du Pds d’ajouter : « Macky Sall a trouvé un pays construit sur des valeurs que personne n’a le droit de démolir. Il ne devait pas empêcher la candidature de Karim Wade, qui a le droit de participer à toutes les compétitions électorales ».



Selon l’ex-député, si Macky Sall est sincère dans sa volonté de se réconcilier avec Me Wade, il doit penser au sort de ses enfants. « Depuis 2012, les droits de Karim et Sindjèly sont violés. Si Macky est sincère, ses enfants devaient être à ses côtés pour couper le ruban de l’inauguration du stade. Maintenant que le temps ne permet pas la révision du procès de Karim, Macky doit voir le meilleur procédé pour lui permettre de participer aux élections législatives et à la prochaine présidentielle », plaide t-il.



Toujours pour cet inconditionnel de Me Wade, il déclare se rappeler « de la rencontre de Massalikoul Jinane et de celle du Palais entre Wade et Macky, qui n’ont pas été suivies d’effets », pour dire qu’il appartient à Macky de poser un acte fort. Et cet acte, fait-il savoir, « c’est de remettre Karim dans ses droits ».



Il rappelle à Macky Sall que « le pouvoir est éphémère ». Dans sa sortie sur l’inauguration du stade, Elhaji Moussa Cissé souligne : « Le jeu démocratique au Sénégal a connu des hauts et des bas sous l’ancien Président Léopold Sédar Senghor et sous Abdou Diouf, mais avec Macky, il a été mis à l’agonie avec le sort réservé à Karim Wade », fulmine l’ancien député, visiblement en colère contre le président de la République. À ce dernier qui se plaît à faire transhumer des responsables des autres partis dans son camp, Elhadji Moussa Cissé attire l’attention du Président Sall sur le fait « que tous ces gens qu’il est en train de recruter, étaient avec Me Abdoulaye Wade en 2012. Et cela n’a pas empêché son départ du pouvoir ».



Le vieux libéral de conclure à l’endroit de Macky Sall : « Il ne vous reste que deux ans au pouvoir. Faites en sorte de passer par la grande porte ».













Tribune



