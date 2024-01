El Hadji Omar Youm loue la posture des casques bleus sénégalais de la MINUSMA

Le ministre des Forces armées, El Hadji Omar Youm, a salué, mardi, la posture responsable et digne du onzième détachement sénégalais (DETSEN), de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilité au Mali (MUNISMA).



‘’ Chers Diambars du DETSEN 11 déployés dans le secteur de Mopti et de Ogassagou, vous avez su tenir une posture responsable et digne, pour ainsi sauvegarder l’image des Nations-Unies d’une part, et celle des armées sénégalaises d’autres part, dans ce théâtre où l’hostilité des groupes armées a dépassé toutes les prévisions ’’, a-t-il déclaré.



M. Youm intervenait lors de la cérémonie de dissolution du 11e et dernier détachement sénégalais de la MUNISMA, en présence des plusieurs autorités militaires, au quartier Dial Diop. Ce 11e DETSEN était sous le commandement du Colonel Matthieu Diogoye Sène.



‘’ Vous avez fait preuve d’une résilience sans commune mesure, pendant les moments les plus difficiles. Vous avez su apporter la réponse opérationnelle qu’il fallait, pour participer avec brio, à la réalisation du mandat de la MUNISMA ’’, a-t-il notamment poursuivi.



Pour El Hadji Omar Youm, le théâtre malien a marqué plus d’un, par sa complexité et le niveau de violence ayant prévalu pendant toutes ces années d’engagement, sous la bannière de l’Union africaine et des Nations-Unies.



‘’ L’hostilité à laquelle ont fait face tous les détachements déployés dans ce théâtre, n’a jamais entamé le moral des troupes sénégalaises, fidèles à leur tradition de professionnalisme, de courage, d’abnégation et de don de soi ’’, a indiqué le ministre.



Déployés successivement à Bamako, Gao, Kidal, Mopti (Mali), les différents détachements, ont fait, selon lui, preuve de résilience.



Il s’est félicité du fait qu’ils ont étalé leurs capacités d’adaptation et leurs aptitudes opérationnelles, pour mériter la confiance témoignée à leur encontre par les autorités, sous la responsabilité desquelles, ils ont été placés.



" L’engagement au Mali, n’a jamais été ordinaire pour le Sénégal, dans la mesure où, il s’agit d’un pays frère, avec lequel, on partage des pans d’une histoire commune, des valeurs culturelles et religieuses ", a fait valoir le ministre des Forces armées.











Aps