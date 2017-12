El Hadji Ousseynou Diouf annonce sa rentrée en politique: « Un candidature à la présidentielle après Macky Sall… »

Après le football, El Hadji Ousseynou Diouf a décidé de faire carrière dans la politique. A travers un mouvement, l’ancien international sénégalais compte participer aux futures compétitions électorales. Une candidature pour la présidentielle ? « Pourquoi pas. Nous sommes venus pour rester, nous sommes un groupe avec des ambitions pour notre pays », annonce-t-il, dans un entretien avec L’Observateur.



Mais, pour l’heure, le « bad boy» veut limiter ses ambitions à un soutien à Macky Sall, qui l’a nommé ambassadeur itinérant. « J’ai décidé de soutenir la jeunesse sénégalaise et la voie de l’émergence. Le Président Macky Sall est le seul qui a posé des actes vers l’émergence. En tant qu’ambassadeur itinérant, j’ai décidé de le soutenir de manière formelle, avec mes amis », avise l’ancien double Ballon d’or africain.



« Le Président Macky Sall a une vision et une ambition pour le Sénégal auxquelles j’adhère. On ne peut pas gagner un match sans un capitaine d’équipe, qui doit être un rassembleur. Macky Sall est un rassembleur et un motivateur et je reste le Gaïndé auprès de lui. »