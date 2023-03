El Malick Ndiaye: « Ousmane Sonko a été aspergé d’une substance inconnue… »

Voici l’intégralité de sa publication !



« Nous informons, en prenant l’opinion nationale et internationale à témoin, qu’un individu habillé aux uniformes de la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP) a aspergé d’une substance inconnue le Président Ousmane Sonko.



Le President se fait consulter dans un bureau du tribunal après un malaise au tribunal. Il sera évacué, d’un moment à l’autre dans une clinique de la place, avec maître Cledor Siré Ly qui été dans la même voiture que lui et qui a été gazé également.



Macky Sall ne peut plus gouverner ce pays avec ses méthodes barbares.