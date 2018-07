El Ousseynou Hadji Diouf : « Les Sénégalais en ont marre de cette fédération »

Le double ballon d’or africain El Hadji Diouf a encore égratigné les membres de la Fédération sénégalaises de football. Il dit en ces termes : « le football sénégalais a besoin de sang neuf. Même les Sénégalais en ont marre de cette fédération-là. Ils ont eu trois mandats et il n’y a rien. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a des gens qui sont ambitieux.



Ce qui me fait dire que ces gens-là ne sont pas les hommes de la situation, c’est parce qu’ils ont dit et redit que leur ambition n’était pas d’aller en quarts de finale ou en huitièmes de finale. On a une jeunesse ambitieuse, on a un président de la République ambitieux. Donc, on se devait d’être ambitieux, ne serait-ce que pour passer les huitièmes de finale ».





