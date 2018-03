Elargi de prison, Mara est arrêté deux heures plus tard pour vol

Mara Diop mérite de figurer dans le record Guiness. Jeune tapissier domicilié à Dakar, il s’est dernièrement singularisé à Kébémer où il a réalisé une prouesse difficilement égalable. En effet, le sieur qui venait de purger une peine de 6 mois à la Maison d’arrêt de et de correction de la capitale du Gueth, a été arrêté par les éléments de la Brigade de gendarmerie deux heures plus tard.



Les faits ont eu lieu le 21 mars dernier. Ce jour-là, le jeune détenu a commencé à a jubiler après avoir reçu son certificat d’expiration. Dès sa de sortie, il se rend dans un bar pour prendre de la bière, pour dit-il ‘’évacuer son stress’’. Ivre, et n’ayant plus de sous, il renoue avec ses vieux démons, en volant une chèvre. Arrêté de nouveau, il a été condamné à deux ans ferme de prison en sus d’une amende de 500 000 francs Cfa.











