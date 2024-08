Élargi de prison, un homme accusé de meurtre brûlé vif à Thiès

On en sait un peu plus sur le film du double meurtre survenu ce jeudi matin à Thiès.



Élargi de prison et assigné sous surveillance électronique, P.S. Dieng a agressé vers 06h du matin le peintre P.S pour voler sa moto. Ce dernier a reçu un coup de couteau avant de rendre l'âme sur place, raconte Seneweb.



Le présumé agresseur n'a, toutefois, pas eu le temps d’emporter son butin. Il a été maîtrisé et tabassé violemment par une foule. Finalement, P.S. Dieng portant un bracelet électronique a été brûlé vif.



Après le constat effectué par les éléments du commissariat central de Thiès, les deux corps sans vie ont été déposés à la morgue de l'hôpital pour autopsie.



Il ressort des témoignages recueillis auprès de sa famille par les enquêteurs que P.S. Dieng a été déféré à trois reprises pour des faits d'associations de malfaiteurs, de vols et d'agressions, selon des sources de Seneweb.



Il a été élargi de prison et assigné sous surveillance électronique.