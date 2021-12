Election Miss Monde 2021: Penda Sy est bien arrivée à Porto-Rico

Miss Sénégal, Mlle Penda Sy est bien arrivée à PortoR-ico. Elle va représenter notre pays à la Coupe du monde de beauté ou Miss Monde 2021. Ce sera le 16 décembre prochain à San Juan (Porto-Rico). Malgré le tollé du soi-disant viol suivi de grossesse de Fatima Dionne, Miss Sénégal 2020, la présidente du Comité d’organisation du concours Miss-Sénégal, Mme Amina Badiane, s’est débrouillée et s'est battue comme une lionne, contre vents et marées, plaintes et désapprobations, obstacles et crocs-en-jambe, pour que le Sénégal participe à la 70e édition de Miss Monde.



« Le Témoin » quotidien a appris que notre ambassadrice de la beauté a voyagé dans des conditions « informelles » (Taaba-taaba). Car le ministère du Tourisme, qui aurait dû l’accompagner, s’est éclipsé à cause de l’affaire Fatima Dionne. De même que nombreux sponsors.



Joint par « Le Témoin », un honorable membre de la cellule de communication du comité Miss Sénégal, invite tous les Sénégalais à soutenir et à prier pour que Mlle Penda Sy soit couronnée à l’échelle mondiale.



Rappelons-le, ce concours international de beauté international revient après deux ans d'absence due à la pandémie. En 2019, c'est Miss Jamaïque, Toni-Ann Singh, 23 ans et diplômée en psychologie, qui avait remporté la couronne à Londres. Souhaitons que cette année, ce soit Penda Sy, Miss Tambacounda et Miss Sénégal !