Election du maire de la Ville: Cas de la ville de Dakar La ville de Dakar pour les élections locales de 2022 va élire 55 conseillers sur la liste proportionnelle et 45 conseillers seront issus des 19 communes.

Pour des dispositions pratiques, les bulletins de votes des communes seront distincts des listes de Ville. art L.298 du code électoral. Il est bien possible de voter pour la ville et la commune deux candidats n'appartenant pas à la même baniére.



La proportionnelle de ville ?



La liste proportionnelle ou liste de ville comporte 55 titulaires et 28 suppléants, ils sont élus sur chaque liste selon un quotient départemental. La tête de la liste proportionnelle qui a le plus de suffrages dans le département de Dakar devient maire élu au suffrage universel direct.



Le quotient départemental est calculé comme suit supposons que nous avons 55 000 votants à Dakar et quatres listes qui obtiennent respectivement

LISTE A: 26000 voix

LISTE B: 14000 voix

LISTE C: 10000 voix

LISTE D: 5000 voix

Le quotient départemental sera donc de 55000/55 soit 1000 voix, c'est ainsi que la liste A aura 26 conseillers, la liste B 14 conseillers, la liste C 10 conseillers et la liste D 5 conseillers. La tête de liste de A sera automatiquement élu Maire.



C'est quoi liste majoritaire de ville ?



La liste majoritaire de Ville va élire 45 conseillers, elle est éclatée par commune selon le poids de la population. C'est ainsi que nous avons la répartition suivante GRAND YOFF (3), PARCELLES ASSAINIES (3), YOFF (3), MEDINA (3), OUAKAM (3), BISCUITERIE (3), HANN BEL AIR (3), CAMBERENE (2), GUEULE TAPEE FASS COLOBANE (2), SICAP LIBERTE (2), GRAND DAKAR (2), PATTE D OIE (2), H L M (2), DIEUPPEUL DERKLE (2), PLATEAU (2), MERMOZ SACRE COEUR (2), FANN POINT E AMITIE (2), NGOR (2), GOREE (2).



Toute liste arrivée premier dans la commune prend le quota assigné à cette commune, les 2 ou 3 premiers sur la liste majoritaire de la commune seront aussi des élus de la Ville.



Si pendant les mêmes élections nous avons le scénario suivant.

LISTE A GAGNE LES COMMUNES: PARCELLES ASSAINIES (3), MEDINA (3), BISCUITERIE (3), HANN BEL AIR (3), CAMBERENE (2), GUEULE TAPEE FASS COLOBANE (2), PATTE D OIE (2), H L M (2), DIEUPPEUL DERKLE (2), MERMOZ SACRE COEUR (2), FANN POINT E AMITIE (2), GOREE (2).

LISTE B GAGNE LES COMMUNES: GRAND YOFF (3), OUAKAM (3), PLATEAU (2), NGOR (2), GRAND DAKAR (2), NGOR (2)

LISTE C GAGNE LES COMMUNES: YOFF (3),



La répartition des 45 conseillers de la liste majoritaire sera: listé À 28 conseillers, liste B 14 conseillers, liste C 3 conseillers,



Le Conseil municipal de la Ville:



Sur la base des résultats obtenus par les quatre listes le conseiller municipal aura comme maire la tête de la liste A avec une majorité confortable de 54 conseillers (26 proportionnelle et 28 majoritaires).



La liste B aura 28 conseillers (14 proportionnelle et 14 majoritaires), la liste C 13 conseillers (10 proportionnelle et 03 majoritaires) et la liste D 5 conseillers.

Voici les 100 élus du conseil municipal de la ville de Dakar.



