Election présidentielle 2024 : Dooleel PIT-Sénégal apporte son soutien à la candidature de Bassirou Diomaye Faye

Selon leur communiqué, cette déclaration d’appui revêt une importance capitale dans le paysage politique actuel, renforçant ainsi les aspirations et les chances de succès de la coalition Diomaye Président.



« Le CPR Dooleel PIT-Sénégal, réputé pour son engagement en faveur de l’indépendance et la souveraineté nationale, la justice sociale, le progrès social, le travail et la démocratie a évalué attentivement les différentes candidatures en lice, et c’est avec une conviction inébranlable qu’il a choisi de soutenir Bassirou Diomaye Faye. Cette décision souligne la confiance accordée à la ligne patriotique pour orienter notre pays vers un avenir prometteur » ajoute le document.



En outre, pour le comité, Bassirou Diomaye Faye, figure politique éminente, homme de grand talent, haut fonctionnaire connu pour son intégrité, incarne beaucoup de valeurs chères à Dooleel PIT-Sénégal. Son parcours exemplaire, sa vision progressiste et ses compétences éprouvées sont autant de qualités qui ont convaincu Dooleel PIT-Sénégal du choix d’Ousmane Sonko arbitrairement éliminé de la course à la présidence.



« En soutenant la candidature de Bassirou Diomaye Faye, Dooleel PIT-Sénégal affiche sa volonté de contribuer à bâtir une nation solide, prospère et juste pour tous les citoyens. Nous mettons en avant les priorités telles que la souveraineté nationale, la consolidation de l’État de droit, la lutte contre la corruption, l’éradication des inégalités sociales, en concordance des conclusions pertinentes des Assises nationales et les recommandations de la CNRI » avance-t-il.



En conclusion, Dooleel PIT-Sénégal appelle toutes les forces patriotiques et la population en général à rejoindre ce mouvement de soutien en faveur de la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour notre pays, en nous appuyant sur des valeurs de solidarité, d’unité africaine, de souveraineté, de paix et de progrès social.