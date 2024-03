Élection présidentielle 2024: Thierno Bocoum, président de l'alliance AGIR se dit très satisfait de la mobilisation

Après avoir rempli son devoir de citoyen, le président de l'alliance AGIR et membre de l'opposition, Thierno Bocoum, a exprimé son point de vue sur le déroulement du scrutin. Il se dit très satisfait de la mobilisation constatée au niveau des centres de vote, ainsi que de la présence des personnes âgées et du dispositif sécuritaire mis en place.



" Depuis 2000, je vote dans ce centre de vote (HLM Grand Medine). Et, c'est une forte mobilisation que j'ai constatée ", a dit Thierno Bocoum, qui a lancé un appel aux organisateurs de l’élection et aux représentants des candidats, pour qu'ils remplissent bien leur rôle, afin d'assurer la transparence et la sécurité du vote.



Pour finir, le président de l'alliance AGIR appelle tous les Sénégalais à remplir leur devoir de citoyen.